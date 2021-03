Ατλάντα: Σκότωσε 8 άτομα μετά από επιθέσεις σε τρία κέντρα μασάζ

Ενας άνδρας 21 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων συνελήφθη 240 χιλιόμετρα μακριά από την Ατλάντα, όπου λίγες ώρες νωρίτερα φέρεται να σκότωσε οκτώ ανθρώπους, μεταξύ των οποίων έξι γυναίκες ασιατικής καταγωγής, σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα στην μεγαλούπολη της Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Στο πρώτο επεισόδιο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ινστιτούτο μασάζ σχεδόν 50 χλμ. από την Ατλάντα, τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Τζόρτζια, ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας στην κομητεία Τσέροκι, σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution. Λίγες ώρες αργότερα, άλλα δύο συμβάντα με τη χρήση πυροβόλων όπλων στοίχισαν τη ζωή ακόμη τεσσάρων ανθρώπων σε δύο ινστιτούτα μασάζ, το ένα απέναντι από το άλλο.

«Με το που έφθασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις γυναίκες νεκρές στο εσωτερικό (του ινστιτούτου μασάζ) με εμφανή τραύματα από σφαίρες. Ακόμη επιτόπου, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για πυρά στην απέναντι πλευρά του δρόμου», όπου βρήκαν ακόμη μια γυναίκα νεκρή από σφαίρες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ένας ύποπτος συνελήφθη το βράδυ χθες Τρίτη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας, ενημέρωσε από τη δική της πλευρά η Αστυνομία της κομητείας Τσέροκι μέσω του Facebook.Ο Ρόμπερτ Άαρον Λονγκ, 21 ετών, προέκυψε πως ενέχεται στα τρία αιματηρά περιστατικά μετά την εξέταση μαγνητοσκοπημένου υλικού που κατέγραψαν συστήματα παρακολούθησης στα ινστιτούτα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πρώτο μακελειό έγινε σε ασιατικό ινστιτούτο μασάζ, όπου σκοτώθηκαν δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής, μια λευκή κι ένας λευκός. Τα τέσσερα θύματα των δύο άλλων συμβάντων είναι επίσης γυναίκες ασιατικής καταγωγής, κατά την ίδια πηγή. Είναι ακόμη άγνωστο εάν οι επιθέσεις στα τρία ινστιτούτα μασάζ είχαν κίνητρο το μίσος για την ασιατική κοινότητα.

#BREAKING: Robert Aaron Long, 21, of Woodstock, was captured about 150 miles south of Atlanta Tuesday night. He is the suspect in three metro Atlanta massage parlor shootings that left eight people dead: https://t.co/Kw8Zy4J20G pic.twitter.com/ayO2G9E9qd