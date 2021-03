Μίλο Γιαννόπουλος: Δηλώνει πρώην γκέι και θέλει να κάνει θεραπεία μετατροπής

O γνωστός προβοκάτορας της Αμερικής ξαναχτυπά, λέγοντας τώρα πως είναι πρώην γκέι και σκοπεύει να υποβληθεί σε θεραπεία αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο 36χρονος Βρετανός πολιτικός αναλυτής ακροδεξιών αποχρώσεων, τα λόγια και τα γραπτά του οποίου έχουν προκαλέσει συχνά αντιδράσεις, ανακοίνωσε πως «θέλει να βοηθηθεί με αυτό που τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούν ‘‘θεραπεία μετατροπής’’ μέσα στην επόμενη δεκαετία».

Ο Γιαννόπουλος μίλησε στην ιστοσελίδα LifeSite και είπε πως δεν είναι πια ομοφυλόφιλος. Το 2017 είχε προκαλέσει σάλο όταν δήλωσε πως το σeξ ανάμεσα σε 13χρονους και μεγαλύτερης ηλικίας άντρες θα μπορούσε να «βοηθήσει αυτά τα νεότερα παιδιά να ανακαλύψουν ποιοι είναι».

Τώρα λέει πως «όταν συνήθιζα να κάνω πλάκα ότι έγινα ομοφυλόφιλος απλώς για να βασανίσω τη μητέρα μου, δεν αστειευόμουν τελείως. Φυσικά, δεν είχα υιοθετήσει πλήρως τον γκέι τρόπο ζωής ποτέ».

Είπε μάλιστα πως «αυτό τρελαίνει τους φιλελεύθερους, να βλέπουν έναν όμορφο, χαρισματικό και έξυπνο ομοφυλόφιλο άντρα να γιορτάζει τις συντηρητικές αξίες».



Απαντώντας στην ερώτηση πώς σταμάτησε να είναι ομοφυλόφιλος, ο Γιαννόπουλος είπε: «Τέσσερα χρόνια πριν, έδωσα μια συνέντευξη σε αμερικανικό περιοδικό που αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν. Μου πήρε πολύ καιρό για να ζήσω σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έκανα σε εκείνη τη συνέντευξη, αλλά πλέον το κάνω».

Όσο για τη θεραπεία αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισμού που σκοπεύει να υποβληθεί, είπε πως «πράγματι δουλεύει, αν και όχι για όλους. Όσο για τις άλλες φιλοδοξίες και σχέδιά μου, καμία αλλαγή: θεωρούσα πάντα την αποβολή ως την κυρίαρχη ηθική φρίκη στην ανθρώπινη ιστορία. Συνεχίζω να το λέω, ακόμα πιο δυνατά από το παρελθόν».

Για την προσωπική του ζωή, ο Γιαννόπουλος είπε για τον σύζυγό του: «Ο άντρας που ζω μαζί έχει υποβιβαστεί σε συγκάτοικο, κάτι που δεν ήταν εύκολο για κανέναν μας. Βοηθάει βέβαια πως μπορώ ακόμα να του αγοράζω Givenchy και μια καινούρια Porsche κάθε χρόνο. Θα μπορούσε να ήταν χειρότερο για τον ίδιο, υποθέτω»…

