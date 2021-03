Σοκαριστικό ατύχημα on air: Γιγαντοοθόνη καταπλάκωσε δημοσιογράφο σε live μετάδοση

Καλά στην υγεία του είναι ο δημοσιογράφος που υπέστη το πραγματικά σοκαριστικό ατύχημα τη στιγμή της live μετάδοσης στο ESPN της Κολομβίας.

Ο Κάρλος Ορντούζ καθόταν στην άκρη του πάνελ και τη στιγμή που μιλούσε ο παρουσιαστής, το videowall πίσω του έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε. Το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα πραγματικά κόβει την ανάσα.

Οι εφτά συμμετέχοντες στην εκπομπή, όπως φαίνονται στο βίντεο συζητούσαν για το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ τη στιγμή του ατυχήματος ο Φρανσίσκο Χαβιέ Βέλεζ αν και φάνηκε να ξαφνιάζεται, δεν αντέδρασε καν και συνέχισε να μιλά κανονικά, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες των social media.

O ίδιος ο Κάρλος Ορντούς φρόντισε να καθησυχάσει τους θεατές και τους ακολούθους του με μια ανάρτησή του στο twitter όπου σημείωσε ότι μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη είναι καλά και διέφυγε μόνο με μια μελανιασμένη και πρησμένη -χωρίς κατάγματα- μύτη.

Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι ο Βέλεζ λίγα λεπτά πριν από το ατύχημα στεκόταν μπροστά στη γιγαντοοθόνη και έκανε τη μετάδοσή του.

Last night on the set of ESPN Colombia... luckily, journalist Carlos Orduz is fine. pic.twitter.com/xyPQFd2ue3