Η Nelly πέθανε από το στρες. Τα μωρά της φώκιας είναι πολύ φοβιτσιάρικα

Οργή έχει προκαλέσει ένα βίντεο από τη Ρωσία, όταν ένα μωρό φώκια απομακρύνθηκε από τη μητέρα του κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας και ξεβράστηκε στα ρηχά.

Το μωρό περικυκλώθηκε από τον περίεργο κόσμο και τα σκυλιά τους, καθώς όλοι ήθελαν να το δουν από κοντά και να το φωτογραφίσουν.

Το μωρό πέθανε όμως από το στρες του. Έμεινε στην ακτή για ώρες περικυκλωμένο από ανθρώπους, όσο η ανήσυχη μητέρα του κολυμπούσε εκεί κοντά, περιμένοντας προφανώς μια καλή ευκαιρία για να το προσεγγίσει.

Baby seal dies from stress after crowds of people pet and photograph it for hours https://t.co/2fY7CBoExp