Το Facebook Marketplace, ένα ποδήλατο 2.700 δολαρίων και μια συναλλαγή που βάφτηκε κόκκινη

Ένας άντρας από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ προσπάθησε να πουλήσει το ακριβό ποδήλατό του online, κατέληξε ωστόσο νεκρός μετά τη συνάντησή του με τον αγοραστή.

Ο 29χρονος Joseph Vindel έφυγε την Κυριακή το πρωί από το σπίτι του στη Νέα Ορλεάνη για να συναντηθεί με τον Jalen Harvey, προκειμένου να του πουλήσει το ποδήλατό του, που είχε ανεβάσει στο Facebook Marketplace έναντι 2.700 δολαρίων.

Σύμφωνα με το τοπικό γραφείο σερίφη, «ο Vindel δεν επέστρεψε ποτέ από τη συναλλαγή». Την αστυνομία ειδοποίησε η οικογένεια του πωλητή, καθώς δεν είχε νέα του για ώρες.Οι αρχές βρήκαν τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο άντρες. Ακολουθώντας τα ίχνη, η αστυνομία βρέθηκε σε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών, όπου εντόπισαν το ποδήλατο.

Λίγο μετά ήρθαν σε επαφή με τον 20χρονο Harvey, ο οποίος ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον Vindel μέσα στο αμάξι του πολλές φορές. Ο δράστης κάθισε μετά στη θέση του οδηγού και πήγε αμάξι και πτώμα σε απόμερο σημείο. Επέστρεψε μάλιστα στο σπίτι του με το ποδήλατο του θύματος.

Ο Harvey συνελήφθη τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο. Η μητέρα του Vindel, Lindsey, δήλωσε πως δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος της σκοτώθηκε για ένα ποδήλατο…

