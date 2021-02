ECDC: Η επιδημιολογική κατάσταση συνεχίζει να είναι σοβαρή στην Ευρώπη παρά τους εμβολιασμούς

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμφανίσει μείωση κρουσμάτων Covid-19 τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβάλει. Όμως η επιδημιολογική κατάσταση συνεχίζει να είναι σοβαρή στην Ευρώπη και, παρά την έναρξη των εμβολιασμών, ιδίως στις ομάδες υψηλής προτεραιότητας, όπως τους ηλικιωμένους και τους υγειονομικούς, είναι ακόμη πολύ πρόωρο να ανιχνευθεί κάποια επίπτωση στις νοσηλείες ή στους θανάτους από κορονοϊό.

Αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) στη νέα έκθεση αξιολόγησης κινδύνου για την πανδημία, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Εξαιτίας της αυξημένης μεταδοτικότητας των νέων παραλλαγών του κορονοϊού, της δυνατότητάς τους να προκαλούν πιο σοβαρή Covid-19, καθώς και της πιθανότητας τα εμβόλια να είναι σε ένα βαθμό λιγότερο αποτελεσματικά έναντι κάποιας από αυτές τις μεταλλάξεις, ο κίνδυνος από την περαιτέρω εξάπλωση των παραλλαγών στην Ευρώπη αξιολογείται σήμερα ως «υψηλός - πολύ υψηλός» για το γενικό πληθυσμό και «πολύ υψηλός» για τα ευάλωτα άτομα.

Η διευθύντρια του ECDC 'Αντρεα 'Αμον δήλωσε ότι «οι μελέτες μοντελοποίησης δείχνουν πως, εκτός κι αν συνεχιστούν ή ακόμη ενισχυθούν οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, θα πρέπει να αναμένεται τους επόμενους μήνες μια σημαντική αύξηση στα περιστατικά και στους θανάτους που σχετίζονται με την Covid-19».

Η έκθεση τονίζει ότι, παρά τους εμβολιασμούς και την εποχικότητα, καθώς πλησιάζει η άνοιξη «η πρόωρη άρση των μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση των κρουσμάτων, σοβαρών περιστατικών και θανάτων».

'Αλλα βασικά σημεία της έκθεσης του ECDC είναι τα εξής:

- Οι χώρες πρέπει να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες τους για γενετικές αναλύσεις στα δείγματα των τεστ κορονοϊού, ώστε να εντοπίζεται η συχνότητα των μεταλλάξεων που κυκλοφορούν στον πληθυσμό.

- Οι χώρες πρέπει επίσης να επιταχύνουν το ρυθμό εμβολιασμού στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι και οι υγειονομικοί.

- Το κλείσιμο των σχολείων πρέπει να αποτελεί μέτρο τελευταίας καταφυγής και να ξεκινά από τις μεγαλύτερες ηλικίες προς τις μικρότερες.

- Το ECDC τάσσεται υπέρ ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού Covid-19 που θα καταγράφει ότι κάποιος έκανε το εμβόλιο, πόσες δόσεις και ποιο είδος εμβολίου. Όμως έχει επιφυλάξεις για το «διαβατήριο» εμβολιασμού που θα επιτρέπει στους διεθνείς ταξιδιώτες να εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς το ECDC θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων να μειώνουν την μετάδοση του κορονοϊού, έτσι ώστε να εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι από την υποχρέωση σε τεστ ή καραντίνα, όταν ταξιδεύουν.

- Η χρήση μάσκας συνίσταται σε όλους τους κλειστούς χώρους (καταστήματα, σούπερμάρκετ, μέσα μεταφοράς κ.α.), καθώς και στους ανοικτούς χώρους με πολύ κόσμο.

- Φαίνεται να αυξάνεται η λεγόμενη «πανδημική κόπωση» σε μερίδα του πληθυσμού, όπως δείχνουν οργανωμένες διαμαρτυρίες σε ορισμένες χώρες, με αποτέλεσμα την μικρότερη προθυμία για τήρηση των προληπτικών μέτρων προστασίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επειγόντως να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά κύματα Covid-19.

