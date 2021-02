Μεγάλος σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά τις 16.00 ώρα Ελλάδας στην Ιαπωνία στην περιοχή της Φουκουσίμα.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C