Βρετανία: Πάγωσε μετά από 60 χρόνια ο Τάμεσης

Μπορεί η Βρετανία να είναι μία χώρα στην οποία πέφτει πολλή βροχή και οι χειμώνες να είναι βαρείς, όμως, ακόμα και για αυτό το κράτους του βορρά οι εικόνες με τον παγωμένο Τάμεση είναι πρωτόγνωρες.

Είναι μάλλον περισσότερο συνθήκες... Σιβηρίας αυτές που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες τις τελευταίες ημέρες "πάγωσαν" τον ποταμό Τάμεση στο Λονδίνο για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, καθώς η θερμοκρασία έπεσε σε ιστορικά χαμηλά στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Όσοι βρέθηκαν σε περιοχές του νοτιοδυτικού Λονδίνου το πρωί της Παρασκευής, όπως το προάστιο Τέντινγκτον, αντίκρισαν την επιφάνεια του γνωστού ποταμού να έχει καλυφθεί από πάγο σε σημεία του, για πρώτη φορά μετά το 1963, όταν στη Βρετανία είχαν επικρατήσει συνθήκες ακραίου ψύχους.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στο Ρέιβενγουορθ έπεσε στους -15,3C τη νύχτα της Πέμπτης, έχοντας προηγουμένως καταρρίψει το προηγούμενο χαμηλό ρεκόρ των -13.1C την Τετάρτη το βράδυ.

Πάγωσε το συντριβάνι στην Τραφάλγκαρ Σκουέαρ

Να σημειωθεί πως η Βρετανία κατέγραψε χτες Πέμπτη τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 26 ετών, καθώς πλήττεται από κύμα ψύχους που προέρχεται από τη Ρωσία και έριξε τις θερμοκρασίες στα σκωτσέζικα Χάιλαντς στους 23 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Η θερμοκρασία στο χωριό Μπρέιμαρ έπεσε στους -23 βαθμούς Κελσίου στις 08:13 (τοπική ώρα, 11:13 ώρα Ελλάδας), η οποία είναι η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από το 1995 και η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί μήνα Φεβρουάριο στη Βρετανία από το 1955, όταν ήταν ακόμη πρωθυπουργός ο Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Μεγάλα τμήματα της χώρας έχουν καλυφθεί με χιόνι εδώ και μέρες αφότου το κύμα ψύχους έφθασε από τη Σκανδιναβία και τη Ρωσία: δρόμοι έχουν αποκλεισθεί, το συντριβάνι στην πλατεία Τραφάλγκαρ πάγωσε και παιδιά κάνουν έλκηθρο στα πάρκα του Λονδίνου.

Trafalgar Square this morning

(Courtesy of my roaming sister) pic.twitter.com/ogIFWoY9lN