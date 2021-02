Ναυαγοί σε... κανονικό Survivor: Ζούσαν 33 μέρες με καρύδες και αρουραίους

Οι τρεις ναυαγοί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, υποχρεώθηκαν να ζήσουν, ούτε λίγο ούτε πολύ για 33 ολόκληρες μέρες , ένα αληθινό Survivor, με ότι τροφή μπορούσε να τους προσφέρει η φύση του νησιού στο οποίο ναυάγησαν δηλαδή κυρίως καρύδες και...αρουραίους

Για καλή τους τύχη τους έσωσε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ η οποία εκτελούσε τακτική περιπολία στην περιοχή με εναέρια μέσα.

Το σκάφος τους ανατράπηκε πριν από πέντε εβδομάδες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Φλόριντα και της Κούβας και οι επιβαίνοντες αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν ως την πλησιέστερη ακτή.

Μάλιστα οι άντρες της ακτοφυλακής έμειναν έκπληκτοι με την ιδιαίτερα καλή, βάσει συνθηκών πάντα, κατάσταση που βρήκαν τους Κουβανούς μετά από τόσες μέρες απομόνωσης σε ένα ερημονήσι.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

VIDEO: US Coast Guard rescues three people stranded for more than a month on Anguilla Cay, a desert island in the Bahamas.



A Coast Guard plane spotted the castaways during a routine patrol. The group reportedly survived on coconuts and rats pic.twitter.com/dVN0h8ONMO