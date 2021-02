Σωριάστηκε στο πάτωμα και πέθανε 25 λεπτά αφότου έκανε το εμβόλιο για τον κορονοϊό σε κέντρο της Νέας Υόρκης.



Ο άντρας, που δεν κατονομάζεται για την ώρα, «δεν είχε κάποια αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο», σύμφωνα με τον υγειονομικό επικεφαλής της Νέας Υόρκης, Dr. Howard Zucker.



Δεν είναι επίσης γνωστό ποιας εταιρίας εμβόλιο έκανε ο ηλικιωμένος στο Jacob Javits Convention Center του Μανχάταν.



Οι παρενέργειες στο εμβόλιο παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες και όσες έχουν αναφερθεί έχουν να κάνουν με αλλεργική αντίδραση στο σκεύασμα (αναφυλαξία).



Ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής. Σωριάστηκε στο πάτωμα του εμβολιαστικού κέντρου λιγότερο από μισή ώρα μετά τη χορήγηση του εμβολίου, όταν σηκώθηκε για να φύγει.



Ο θάνατός του διαπιστώθηκε σε κοντινό νοσοκομείο λίγο αργότερα. Για την ώρα δεν υπάρχουν εκτιμήσεις αν ο θάνατός του συνδέεται με το εμβόλιο.



Δεν «παρουσίασε καμία παρενέργεια ή δυσφορία» κατά το υποχρεωτικό 15λεπτο παρακολούθησης μετά τη χορήγηση του εμβολίου, τόνισε ο Zucker.



Ο οποίος επανέλαβε πως το εμβόλιο «είναι ασφαλές» και πως από κοινού με τη μάσκα και την κοινωνική απόσταση, είναι αυτό που θα δώσει τέλος στην πανδημία…

Man collapses and dies just 25 minutes after receiving COVID vaccine in NYC, prompting an investigation into his death https://t.co/dvTHLojzJO