Ινδία: Τμήμα παγετώνα των Ιμαλαΐων κατέρρευσε, συναγερμός για πλημμύρες

Η Ινδία έθεσε σήμερα σε κατάσταση συναγερμού πολλές βόρειες περιφέρειές της μετά την κατάρρευση ενός τμήματος παγετώνα των Ιμαλαΐων, δήλωσαν αξιωματούχοι ενώ κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους καθώς ανεβαίνει η στάθμη ενός ποταμού που τροφοδοτείται από τον παγετώνα.

«Οσταθμός παραγωγής ενέργειας Ρισιγκάνγκα υπέστη ζημιές ... με αποτέλεσμα η στάθμη των υδάτων του ποταμού να ανεβαίνει συνεχώς», ανακοίνωσε μέσω του Twitter η τοπική αστυνομική διεύθυνση στο κρατίδιο Ουταραχάντ.

«Οι άνθρωποι που ζουν κοντά στον ποταμό Αλακνάντα καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή το συντομότερο», προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

#BREAKING: (Video) Himalayan glacier breaks in India's #Uttrakhand, districts on high alert.



Prayer For #Uttarakhand pic.twitter.com/sjAOpKMq7H