Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ

Έφυγε σε ηλικία 91 ετών ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Ο διάσημος ηθοποιός και βραβευμένος με Όσκαρ, πέθανε στο σπίτι του στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, όπως έκανε γνωστό η Ελέιν Τέιλορ, επί 53 χρόνια σύζυγός του.

Ο Κρίστοφερ Πλάμερ γεννήθηκε το 1929. Η καριέρα του μετρά εφτά δεκαετίες και περιλαμβάνει σπουδαίους ρόλους. Έκανε το ντεμπούτο του το 1957 στην ταινία «Stage Struck» και έλαβε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα το 1965 για τη συμμετοχή του στο βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» (The Sound of Music).

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ταινίες «Έρωτες Που Σβήνουν την Αυγή» (Inside Daisy Clover, 1965), «Η Νύχτα των Στρατηγών» (Night of the Generals, 1967) όπου έπαιζε τον Γερμανό στρατάρχη Έρβιν Ρόμελ, και «Ο Άνθρωπος Που θα Γινόταν Βασιλιάς» (The Man Who Would Be King, 1975).

