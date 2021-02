Λος Αντζελες: Εκρηξη στα γυρίσματα ταινίας - Τρεις σοβαρά τραυματίες

Tρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων στο Λος Αντζελες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη New York Post, οι τρεις άνθρωποι υποφέρουν από βαριά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε τοπικό νοσοκομείο.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4:45 τοπική ώρα, στη γειτονιά Santa Clarita του Λος Αντζελες, όπως ανέφερε ο σερίφης στο Associated Press.

Η έκρηξη προκάλεσε μικρή πυρκαγιά που έκαψε μια κοντινή πλαγιά, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν άμεσα. Ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της έκρηξης. Μάλιστα το κινηματογραφικό γραφείο που ήταν υπεύθυνο για τα γυρίσματα δεν είχε πάρει άδεια για γυρίσματα σε εκείνη την τοποθεσία την Τρίτη.

