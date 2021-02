Ήταν σχεδόν ένα χρόνο σε κώμα και ξύπνησε σε έναν κόσμο με πανδημία

Ο 19χρονος Joseph Flavill χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και πέρασε σε κατάσταση κώματος 11 ολόκληρους μήνες.



Και τώρα που ξύπνησε δεν έχει καμία ανάμνηση του κορονοϊού. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος κόλλησε δύο φορές Covid-19.



Ο Flavill παρασύρθηκε από ένα αμάξι επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Βρετανία την 1η Μαρτίου, τρεις εβδομάδες πριν από το πρώτο lockdown της Αγγλίας.



Έκτοτε ήταν σε κώμα και ξύπνησε πριν από μερικές εβδομάδες, χαμογελώντας στην οικογένειά του. Ο νεαρός πέρασε 6 μήνες στο νοσοκομείο του Λέστερ, πριν μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης πριν από 4 μήνες.



Ο έφηβος χτυπήθηκε δύο φορές από κορονοϊό, μία όσο ήταν σε κώμα στο νοσοκομείο και μία όταν είχε συνέλθει πια στο θεραπευτήριο. Και ανάρρωσε και από τις δύο μολύνσεις.



Ο Flavill σημειώνει μεγάλη πρόοδο στις μερικές βδομάδες που είναι ξύπνιος, κουνώντας πια τα άκρα του. Επικοινωνεί με τους δικούς του ανοιγοκλείνοντας τα μάτια και χαμογελώντας.



Εξαιτίας της πανδημίας, για την οποία δεν έχει καμία ανάμνηση, οι δικοί του δεν μπορούν να τον επισκεφτούν και επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω βιντεοκλήσης.

