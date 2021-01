Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Η πτήση ΜΗ370 καταρρίφθηκε

Τη θεωρία το αεροσκάφος των Μαλαισιανών Αερογραμμών που εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2004 να καταρρίφθηκε υποστηρίζει μία δημοσιογράφος έπειτα από επτά χρόνια έρευνας σε συνέντευξή της στη βρετανική εφημερίδα Sun. Η Φλοράνς ντε Σανζί μίλησε για τις σοκαριστικά ευρήματά της σχετικά με την πτήση ΜΗ370 που εξαφανίστηκε στις 8 Μαρτίου 2014 με 239 επιβαίνοντες λίγο μετά την απογείωσή του από την Κουάλα Λουμπούρ και με προορισμό το Πεκίνο. Έκτοτε έχουν διατυπωθεί διάφορα σενάρια για την τύχη του αεροσκάφους. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, το Boeing-777 έκανε μία δραματική αναστροφή, ενώ ήταν λιγότερο από μία ώρα στον αέρα και κατέπεσε στον Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ωστόσο, το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για άλλα 80 λεπτά προτού καταπέσει στη θάλασσα βόρεια του Βιετνάμ κοντά στην Κίνα. Μάλιστα, εκφράζει τις υποψίες της ότι το Boeing 777 κατερρίφθη -σκόπιμα ή τυχαία- από μαχητικό σκάφος, πύραυλο ή νέο σύστημα όπλων λέιζερ που ήταν υπό δοκιμή εκείνη την εποχή στην περιοχή. Παράλληλα, πιστεύει ότι η επίσημη εκδοχή είναι μία επιχείρηση αντιπερισπασμού και ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκάλυψη των τελευταίων ετών ώστε να αποκρυβεί ότι το αεροπλάνο μετέφερε παράνομο φορτίο το οποίο δεν είχε ελεγχθεί πριν από την απογείωση.

Στο βιβλίο της "The Disappearing Act: The Impossible Case Of ΜΗ370"η Φλοράνς λέει πώς το πλήρωμα επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Βιετνάμ για να ενημερώσει ότι ήταν έτοιμοι για προσγείωση αλλά στη συνέχεια εξέπεμψαν σήμα κινδύνου λέγοντας ότι το αεροπλάνο διαλυόταν. "Είναι σαν παζλ που ενώνεις χιλιάδες μικρές ενδείξεις. Εάν αυτό που υποψιάζομαι και αποκαλύπτω στο βιβλίο είναι σωστό, τότε πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκάλυψη των τελευταίων ετών" είπε η βραβευμένη Γαλλίδα δημοσιογράφος που κάλυπτε την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επί 25 χρόνια. Ξεκίνησε την έρευνά της μια εβδομάδα μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370 και δήλωσε: "Όταν έφθασε η πρώτη επέτειος, συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν βγαίνει σωστό σ' αυτήν την ιστορία".

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα στο αεροπλάνο προέκυψε στη 1.20 π.μ. 38 λεπτά μετά την απογείωσή του από την Κουάλα Λουμπούρ με κατεύθυνση το Πεκίνο, πάνω από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η έρευνα για την αναζήτηση του αεροσκάφους ήταν η πιο ακριβή στην ιστορία της αεροπορίας.

Σύμφωνα με κάποιες από τις θεωρίες που κυκλοφορούν σχετικά με την εξαφάνιση του αεροσκάφους, ήταν ο πιλότος που έριξε σκόπιμα το αεροπλάνο, ή το πλήρωμα έχασε τις αισθήσεις του λόγω της απότομης απώλειας ύψους, ή ότι χτύπησε κεραυνός το αεροσκάφος καθώς και ότι οι μπαταρίες λιθίου που βρίσκονταν στο φορτίο, έπιασαν φωτιά.