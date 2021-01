Τζόνσον: Πιο θανατηφόρα η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η νέα παραλλαγή του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη χώρα ενδέχεται να είναι πιο θανατηφόρο για τους ασθενείς.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι, πέραν του ότι εξαπλώνεται πιο γρήγορα, φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ότι η νέα παραλλαγή –η παραλλαγή που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία– ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς εξήγησε ότι το στέλεχος μεταδίδεται κατά 30% έως 70% πιο γρήγορα σε όλες τις ηλικίες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πάντως ότι με βάση όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις και τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούνται στη χώρα παραμένουν αποτελεσματικά τόσο για την παλιά όσο και για τη νέα παραλλαγή.

Τι αναφέρει η συμβουλευτική ομάδα της βρετανικής κυβέρνησης

Η παραλλαγή του νέου κορονοϊού που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία ενδέχεται να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου των ασθενών, όμως τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα, σύμφωνα με μια επιστημονική, συμβουλευτική ομάδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε μέσω του Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV, Ρόμπερτ Πέστον.

Μολονότι η νέα παραλλαγή είναι πιο μεταδοτική, ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας και άλλοι επιστημονικοί σύμβουλοι δηλώνουν ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι και πιο φονική ή ότι προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα. Σύμφωνα με τον Πέστον, η συμβουλευτική ομάδα Nervtag (Συμβουλευτική Ομάδα για τις Απειλές από Νέους και Αναδυόμενους Ιούς του Αναπνευστικού) έχει πλέον συμπεράνει ότι «μπορεί να είναι ελαφρώς πιο φονική από το προϋπάρχον στέλεχος».

Ο δημοσιογράφος επικαλείται μια δήλωση του Νιλ Φέργκιουσον, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ιμπίριαλ Κόλετζ και μέλος της Nervtag. «Είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα η νέα βρετανική παραλλαγή να αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου, όμως υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα», φέρεται να είπε ο καθηγητής.

Το υπουργείο Υγείας, υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργεί η Nervtag, δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Η δήλωση την οποία επικαλείται ο Πέστον αναφερόταν σε αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά 1,3 φορές από τη νέα παραλλαγή. Ένα από τα προβλήματα που καθιστούν επιφυλακτικούς τους επιστήμονες, σύμφωνα με τον Φέργκιουσον, είναι ότι «γνωρίζουμε με ποιο στέλεχος του ιού είχαν μολυνθεί οι άνθρωποι μόνο για το 8% των θανάτων», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επίσης και άλλα κενά στα διαθέσιμα στοιχεία.

“All current evidence continues to show that both the vaccines we’re currently using remain effective both against the old variant and this new variant”



UK Prime Minister Boris Johnson says “we remain on track” with Covid vaccine programmehttps://t.co/81J60tg1dO pic.twitter.com/f29m4O4hRc