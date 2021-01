Η Κίνα αναβιώνει τη θεωρία συνωμοσίας: Ο κορονοϊός ξέφυγε από εργαστήριο του αμερικανικού στρατού

Η Κίνα αναβιώνει τη θεωρία συνωμοσίας που συνδέει τον κορονοϊό με το αμερικανικό στρατιωτικό εργαστήριο της βάσης Ντέτρικ, με την κρατική τηλεόραση του Πεκίνου να ισχυρίζεται πως «κάτι ύποπτο» συνέβη εκεί.



Η κρατική συχνότητα της Κίνας μετέδωσε στα εκατομμύρια των τηλεθεατών της πως η βάση είναι «το σκοτεινότερο πειραματικό κέντρο της αμερικανικής κυβέρνησης».



Το ρεπορτάζ ήρθε μάλιστα 3 μέρες μετά την επίσημη αξίωση του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον να «ανοίξει το βιολογικό εργαστήριο του Φορτ Ντέτρικ» και να «καλέσει τους ειδικούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν έρευνα ανίχνευσης του ιού στις ΗΠΑ».



Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα ισχυρίζεται πως ο κορονοϊός ξεκίνησε από την Αμερική και όχι από την Ουχάν.



Το Φορτ Ντέτρικ στο Μέριλαντ είναι επισήμως γνωστό ως US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), καθώς φιλοξενεί πράγματι στρατιωτικό εργαστήριο για τη μελέτη μολυσματικών νόσων.



Στο πρωινό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης, ο Κεντρικός Τηλεοπτικός Σταθμός της Κίνας μετέδωσε πως το αμερικανικό εργαστήριο ευθύνεται για την εξάπλωση του κορονοϊού, με την παρουσιάστρια να απευθύνεται ρητορικά στην κάμερα: «Τι ακριβώς ύποπτες δουλειές κάνουν εκεί;».



Κάτι αντίστοιχο είπε τη Δευτέρα και η Hua Chunying, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας ανοιχτά τις ΗΠΑ ότι διασπείρουν «θεωρίες συνωμοσίας» και «ένα μάτσο ψέματα» ότι η Ουχάν ήταν το επίκεντρο του κορονοϊού.



