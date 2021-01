Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των Φιλιππίνων. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 234 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Καμπουράν των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ο σεισμός καταγράφηκε 213χλμ. από την πόλη Πονταγκιτάν στο νησί Μιντάναο. Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 138,9χλμ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές λόγω του σεισμού, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.

M7.1 #earthquake (#lindol) strikes 234 km SE of #Caburan (#Philippines) 23 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UYJ19KSOc8