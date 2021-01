Τζο Μπάιντεν: Θα είμαι πρόεδρος όλων

Μήνυμα ενότητας και περιόδου γιατρειάς από την περίοδο που προηγήθηκε έστειλε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του ομιλία ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία του από τον Αρχιδικαστή Ρόμπερτς.

«Η ενότητα είναι το κλειδί. Θα πολεμήσω για όλους. Είτε με ψήφισαν, είτε όχι. Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Όλα μπορούν να καλυτερεύσουν. Με ενότητα και αλήθεια, όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα μπορούν να αλλάξουν», ήταν το κεντρικό νόημα της ομιλίας Μπάιντεν η οποία ήταν συγκινησιακά φορτισμένη.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «στόχος μου είναι να ενώσουμε το λαό μας. Σας το ζητώ από όλους. Να αντιμετωπίσουμε μαζί τους εχθρούς. Την ανομία, τις ασθένειες, το μίσος. Μπορούμε να αλλάξουμε μαζί αυτή τη χώρα. Να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Η ενότητα είναι η λύση. Έτσι μόνο μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τα προβλήματα. Μαζί θα ξεπεράσουμε το ρατσισμό και το μίσος».

«Η βούληση του λαού εισακούστηκε»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «σήμερα γιορτάζουμε τη Δημοκρατία. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Η βούληση του λαού εισακούστηκε. Η Δημοκρατία είναι πολύτιμη, η Δημοκρατία είναι εύθραυστη, η Δημοκρατία είναι εδώ. Είμαστε εδώ ως ένα έθνος. Θα κάνουμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας. Αφήνουμε στην άκρη τις διαφορές και ευχαριστώ όλους όσοι είναι εδώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι «γνωρίζω την ισχύ του Συντάγματός μας και του Έθνους μας. Μόλις έλαβα τον ιερό όρκο, που πρώτος έλαβε ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Η αμερικανική ιστορία δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο, αλλά από τον λαό. Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο μακριά. [...] Πολλές πληγές πρέπει να επουλωθούν. Το όνειρο της Δικαιοσύνης για όλους θα είναι εδώ. Φωνή επιβίωσης ακούγεται από τον πλανήτη».

Παράλληλα, τόνισε ότι «υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέμματα. Ακούστηκαν πολλά επί πολλές εβδομάδες. Να υπερασπισθούμε την αλήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχει ανησυχία για τις θέσεις εργασίας, για το μέλλον. Σας κατανοώ, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε σε φατρίες, πρέπει να σταματήσουμε τον εσωτερικό πόλεμο που μας χωρίζει σε μπλε και κόκκινους».

Μήνυμα και προς συμμάχους

Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε και μήνυμα στους συμμάχους της χώρας για «εγκατάλειψη των πολιτικών απομόνωσης των ΗΠΑ», λέγοντας ότι «αυτό είναι το μήνυμά μου σε όσους βρίσκονται πέρα από τα σύνορά μας. Η Αμερική έχει δοκιμαστεί και βγήκαμε πιο δυνατοί από αυτό. Θα επανορθώσουμε τις συμμαχίες μας και θα συνεργαστούμε με τον κόσμο για άλλη μια φορά».

«Θα είμαστε ένας ισχυρός και αξιόπιστος συνεργάτης για την ειρήνη, την πρόοδο και την ασφάλεια», πρόσθεσε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θέλουμε να ηγηθούμε με την ισχύ του παραδείγματός μας και όχι με το αντίστροφο».

