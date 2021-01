Aποχαιρετισμός του Μ. Πομπέο: Αξιομνημόνευτη η συνεργασία με την Ελλάδα

Την χιλιοστή ημέρα ως ο εβδομηκοστός υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών συμπλήρωσε ο Μάικ Πομπέο και ανήμερα της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν αποχαιρετά χαρακτηρίζοντας προνόμιο να υπηρετεί τον αμερικανικό λαό. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την καλοσύνη σας. Ο Κύριος θα φροντίζει πάντα την Αμερική, αναφέρει. Προηγουμένως είχε παραθέσει εικόνες συνοδευόμενες από θερμά λόγια από διάφορες συναντήσεις του, μεταξύ των οποίων και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συμπεριλαμβάνοντας την Ελλάδα ανάμεσα στους στενούς φίλους και συμμάχους των ΗΠΑ, ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τονίζει ότι η «επιτυχημένη διπλωματία σημαίνει ενίσχυση στενών σχέσεων με τους συνεργάτες μας, όχι μόνο με ταξίδια για να μαζέψεις μίλια και στατιστικά. Ευλογημένος να μπορώ να τους αποκαλώ φίλους» γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Instagram.

Αξιομνημόνευτη η περιήγηση στην Κρήτη. Και η συνεργασία με την Ελλάδα για την Ανατολική Μεσόγειο και όπου άλλού διασφαλίζει την ελευθερία των ΗΠΑ ταυτόχρονα με την ελευθερία του ελληνικού λαού», αναφέρει ο Μάικ Πομπέο σε αποχαιρετιστήρια ανάρτηση παραθέτοντας τις ευχαριστίες του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, ενώ κλείνει με ειδική μνεία στο Νίκο Δένδια.

Today is my 1000th day as America’s 70th Secretary of State. Each one has been a privilege to serve the American people. So many kind words from all across our nation – thank you all for your support and kindness. The Lord is watching over America and always will be. pic.twitter.com/H7PSgcLcpE