Κορονοϊός: Μας ζητούσαν να λέμε ψέματα για την μεταδοτικότητα του ιού λένε γιατροί στην Ουχάν

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που η Κίνα διαχειρίστηκε τον κορωνοϊό κατά το πρώτο διάστημα της εμφάνισής του στην πόλη Ουχάν, φέρνει στο φως ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο ITV με τίτλο Outbreak: The Virus That Shook The World

Σε αυτό, Κινέζοι γιατροί έχουν βιντεοσκοπηθεί κρυφά να παραεδέχονται πως γνώριζαν πόσο επικίνδυνος ήταν ο κορωνοϊός όταν άρχισε να «καταστρέφει την Ουχάν», αλλά «τους είχε ζητηθεί να λένε ψέματα γι' αυτό».

Οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα στην κινεζική μεγαλούπολη, αναφέρουν ότι ήξεραν για τους θανάτους από τον ιό ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά ήταν μέσα Ιανουαρίου όταν η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για έναν θάνατο.

Συνειδητοποίησαν επίσης ότι ο ιός «περνούσε μεταξύ των ανθρώπων», αλλά στα νοσοκομεία τους ζητούσαν «να μην πουν την αλήθεια», ενώ και οι εκκλήσεις για απόσυρση των εορτασμών του νέου έτους απορρίφθηκαν, επειδή οι Αρχές ήθελαν να «παρουσιάσουν μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία».

Οι νέες αποκαλύψεις προκύπτουν εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στην Κίνα, καθώς τη Δευτέρα μια επιτροπή που δημιουργήθηκε από τον ΠΟΥ, υποστήριξε πως το Πεκίνο ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο ξέσπασμα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν πως έχουν αποδείξεις ότι ο ιός θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει από ένα εργαστήριο της Ουχάν.

Ωστόσο, οι Κινέζοι γιατροί αναφέρουν ότι ήξεραν από τότε πως ο ιός ήταν θανατηφόρος.

Ένας γιατρός είπε: «Στην πραγματικότητα, στα τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου, ο συγγενής κάποιου που γνωρίζω πέθανε από αυτόν τον ιό. Πολλοί από αυτούς που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που γνωρίζω».

Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, ο ΠΟΥ έλεγε ότι «δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο» προσθέτοντας ότι «έλαβε τις απαραίτητες διευκριρνίσεις για την ποιότητα» της ανταπόκρισης της Κίνας.

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, οι γιατροί που παρευρέθηκαν σε μια συνάντηση ενός νοσοκομείου της Ουχάν «είχαν ενημερωθεί να μην μιλήσουν» σχετικά με την πραγματική φύση της μετάδοσης.

Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου, όταν η ΠΟΥ εξέδωσε την πρώτη του έκθεση για την κατάσταση, ο ιός είχε μολύνει τουλάχιστον 278 άτομα στην Κίνα και εξαπλώθηκε σε τρεις άλλες χώρες.

Οι γιατροί ισχυρίζονται επίσης ότι οι αρχές γνώριζαν τους κινδύνους των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, συνειδητοποιώντας ότι τα ταξίδια και ο συνωστισμός θα μπορούσαν να «επιταχύνουν την εξάπλωση του ιού».

«Οι άνθρωποι πρότειναν, σε επίπεδο πόλης, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν οι εκδηλώσεις και οι εορτασμοί, αλλά το έκαναν τελικά, γιατί αυτά τα γεγονότα θα παρουσίαζαν μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία», αναφέρεται σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ.

Την ίδια στιγμή, ο ιολόγος Sir Paul Nurse, του Francis Crick Institute στο Λονδίνο, δήλωσε ότι το ξέσπασμα της επιδημίας από την Κίνα προς τον υπόλοιπο κόσμο ήταν «σαν δασική πυρκαγιά στο εσωτερικό της Αυστραλίας».

«Αυτό που θα χρειαζόταν δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια για να εξαπλωθεί πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, μπορεί τώρα να εξαπλωθεί σε 24 ώρες», είπε.

Η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει όσα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αλλά το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης και είπε ότι παρείχε έγκαιρες πληροφορίες, γύρω από τα γεγονότα στο εσωτερικό της.

