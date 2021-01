Τέλος συναγερμού στο Καπιτώλιο – Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό

Προσωρινά για λόγους ασφαλείας έκλεισε το Καπιτώλιο νωρίτερα, όταν φωτιά ξέσπασε κοντά στο συγκρότημα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

Αρχικά σήμανε συναγερμός, με τις Αρχές να διακόπτουν την πρόβα της τελετής ορκωμοσίας, που επισήμως θα γίνει την Τετάρτη και να απομακρύνουν όσους συμμετείχαν μεταφέροντάς τους στη ροτόντα του Καπιτωλίου και σε άλλους εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», ανέφερε σε ένα tweet η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ουάσινγκτον έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν μια φωτιά, που είχε εκδηλωθεί σε σημείο κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου. «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αυτό εξηγεί τον καπνό που πολλοί είδαν», σημείωσε η πυροσβεστική.

Το Καπιτώλιο προσωρινά σφραγίστηκε και συστήθηκε στα μέλη και το προσωπικό να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος, καθώς οι αρχές ερευνούσαν το περιστατικό, ενώ δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να μπει ή να βγει από το κτίριο.

Σύμφωνα με το CNN, η φωτιά εκδηλώθηκε σε καταυλισμό αστέγων σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ μακριά από το Καπιτώλιο, σημαίνοντας συναγερμό.

Το FBI έχει προειδοποιήσει για ένοπλες διαδηλώσεις και ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων ενόψει της ορκωμοσίας του νέου εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αποχώρησης του Ντόναλντ Τραμπ που καταγγέλλει νοθεία στις εκλογές, ενώ η κατάσταση είναι τεταμένη μετά τα επεισόδια και την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Breaking: The fire at a homeless encampment near the Capitol complex earlier was reportedly caused by a propane tank explosion. Other propane tanks have been spotted ‘laying around’ and are being investigated. (Via @laraseligman) pic.twitter.com/RPFhbV43jM