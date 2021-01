Τραγωδία: Νεκροί όλοι οι ασθενείς εντατικής με κορονοϊό από διακοπή οξυγόνου

Μια τραγωδία πέρα από κάθε φαντασία εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο της Αιγύπτου καθώς μια πτέρυγα εντατικής έμεινε χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να πεθάνουν όλοι οι ασθενείς!



Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο νοσοκομείο El Husseineya Central Hospital στην επαρχία Ash Sharqia, με τις Αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.



Σύμφωνα με ένα video που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το προσωπικό του νοσοκομείο προσπαθεί να κάνει τεχνητές αναπνοές σε δεκάδες νοσηλευόμενους ενώ την ίδια ώρα ακούγονται φωνές, κλάματα αλλά και συναγερμοί από αναπνευστήρες.



Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους, όλοι τους θετικοί στον κορονοϊό ενώ υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.



Να σημειωθεί πως κάτι παρόμοιο είχε συμβεί πριν λίγες εβδομάδες στο Zefta General Hospital, με αρκετούς ασθενείς να πεθαίνουν.

An Egyptian physician collapsed after all COVID-19 patients in the ICU had died due to lack of Oxygen that the PPE she's wearing aren't enough for the frontline health workers.