Εισβολή στο Καπιτώλιο: H πιο μαύρη μέρα της αμερικανικής δημοκρατίας. Τι συνέβη στις ΗΠΑ;

Η πιο μαύρη ημέρα της αμερικάνικης δημοκρατίας, ξεκίνησε ύστερα από το κάλεσμα Τραμπ προς τους υποστηρικτές για πορεία κατά του εκλογικού αποτελέσματος. Ο Ρεπουμπλικανός ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να ακυρώσει το αποτέλεσμα της κάλπης και ο τελευταίος το αρνήθηκε επικαλούμενους το Σύνταγμα.

Στη συνέχεια διαδηλωτές εισέβαλαν σε Καπιτώλιο και αίθουσα Γερουσίας, με τις σοκαριστικές εικόνες να οδηγούν τον Τραμπ να καλεί σε ειρήνη και τον Λευκό Οίκο να αποφασίζει επιστράτευση της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον χώρο του Καπιτωλίου στα επεισόδια που ξέσπασαν χθες Τετάρτη, ενώ 52 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· το πρωί σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Ο Κόντι διευκρίνισε ότι οι 47 από τις 52 συλλήψεις έγιναν εξαιτίας της παραβίασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επέβαλε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μετά τις 18:00 χθες, με τις 26 από αυτές να γίνονται στον χώρο του Καπιτωλίου.

Αρκετά άλλα πρόσωπα συνελήφθησαν επειδή οπλοφορούσαν, χωρίς να διαθέτουν άδεια ή επειδή τα όπλα τους είναι απαγορευμένα, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δύο αυτοσχέδιες βόμβες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εθνικής επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων αλλά και της εθνικής επιτροπής των Δημοκρατικών, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης φορητό ψυγείο που περιείχε κοκτέιλ Μολότοφ σε όχημα στον χώρο του Καπιτωλίου.

Ο Κόντι ανέφερε επιπλέον ότι αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα η οποία τραυμάτισε γυναίκα η οποία υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος, αναφέροντας ότι εκκρεμεί η ενημέρωση των οικείων της.

Διευκρίνισε ότι οι άλλοι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά.

Η Γερουσία απέρριψε την ένσταση για κύρωση του αποτελέσματος



Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία το βράδυ της Τετάρτης (πρωί της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) την προσπάθεια συμμάχων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσουν την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στην πολιτεία Αριζόνα.



Το σώμα απέρριψε την ένσταση με 93 ψήφους έναντι 6.



Η Γερουσία ξανάρχισε τη συνεδρίασή της για την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών έπειτα από πολύωρη διακοπή εξαιτίας της βίαιης εισβολής οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλι.



Η στιγμή του πυροβολισμού της γυναίκας στο Καπιτώλιο - ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

BREAKING

Moment woman is shot.

critically injured inside the Capitol building , as confirmed by CNN

Vid via @TaylerUSA pic.twitter.com/Ej7dV7yTzp