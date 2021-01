Χάος στις ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο. Σοβαρά επεισόδια. LIVE

Όλα ξεκίνησαν μετά την ομιλία του Ρεπουμπλικανού προέδρου στο συγκεντρωμένο πλήθος κι αφού δήλωσε ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, επαναλαμβάνοντας τα περί εκτεταμένης εκλογικής νοθείας.

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, και εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.



Μάλιστα, όπως μεταδίδει το cnn, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μια γυναίκα πυροβολήθηκε στο στήθος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τραυματισμού της.

Επεισόδια σημειώνονται έξω από το Καπιτώλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ. Κάποιοι από αυτούς έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και μπούκαραν στο Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.



Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ.



Διαδηλωτές υπέρ του Ρεπουμπλικανού παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.



Οι σκληροπυρηνικοί του Τραμπ μπούκαραν στην αίθουσα της συνεδρίασης των νομοθετών, την οποία πρόλαβαν και εκκένωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα κάποιους από αυτούς είναι οπλισμένοι.



Όπως ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, για λόγους ασφαλείας φυγαδεύτηκε ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος νωρίτερα αρνήθηκε την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ να μην επικυρώσει την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.



Μετά τα επεισόδια, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενώ λόγω των επεισοδίων διεκόπη η συνεδρίαση στο Κογκρέσο.



Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μήνυμα στο Twitter με το οποίο καλεί τους οπαδούς του να ηρεμήσουν και να μείνουν ήρεμοι. «Υποστηρίξτε την αστυνομία και την επιβολή του νόμου στο Καπιτώλιο. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ήρεμοι!».

