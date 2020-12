Gjerdrum: Δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες στη Νορβηγία από χιονοστιβάδα

Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι αλλά και οι τραυματίες στη Νορβηγία καθώς το χωριό Gjerdrum καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα υπάρχουν 9 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, υπάρχουν τουλάχιστον εννέα τραυματίες, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοουμένων μέχρι στιγμής.

Photo made by Norwegian Air Force 330 Squadron (SAR) of the landslide that took houses and injured at least nine in Ask/Gjerdrum, Norway. Released to the press. Not all houses or what's left of them have been checked yet, police says.#gjerdrum #gjerdrumemergency #norway pic.twitter.com/oJWnUYTpyk