Έτρεφε αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι στην κοινωνία και σκότωσε 7 ανθρώπους

Σκότωσε με μαχαίρι 7 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 7 το Σαββατοκύριακο στην Κίνα. Ο άντρας ήταν διαζευγμένος, παρανοϊκός και έτρεφε αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι στην κοινωνία, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.



Το δραματικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί στους δρόμους της μικρής πόλης Καϊγιουάν στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου CCTV, ο οποίος επικαλέστηκε την τοπική αστυνομία.



Στον δρόμο ανάμεσα σε ένα μανάβικο και σε κτίριο με δημόσια λουτρά, ένας 62χρονος από την κοινότητα «μαχαίρωνε περαστικούς κατά τύχη» για αρκετά λεπτά προτού συλληφθεί από αστυνομικούς.



«Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τον γιο του και ότι η σύζυγός του είχε πάρει διαζύγιο. Εκκεντρικός και με αντικοινωνική συμπεριφορά, αυτός έκανε παρανοϊκές σκέψεις και έτρεφε αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι στην κοινωνία», σύμφωνα με τον CCTV.



«Η υπόθεση αποτελεί τώρα αντικείμενο συμπληρωματικής έρευνας», προσθέτει το δίκτυο.



Οι επιθέσεις με μαχαίρι δεν είναι σπάνιες στην Κίνα, ελλείψει άλλων όπλων καθώς στη χώρα αυτή δεν επιτρέπεται στους απλούς πολίτες η κατοχή πυροβόλων όπλων, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Αυτές γίνονται συνήθως στην τύχη από ανθρώπους που αισθάνονται ότι έχουν πέσει θύμα αδικίας και θέλουν να εκδικηθούν την κοινωνία.



Τον Φεβρουάριο του 2019 ένας άνδρας που υποψιαζόταν τη γυναίκα του για μοιχεία σκότωσε με μαχαίρι 8 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 7 σε ένα χωριό της επαρχίας Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα.



Τον Απρίλιο του 2018 ένας άνδρας σκότωσε 9 μαθητές κατά την έξοδό τους από το σχολείο τους στην επαρχία Σαανσί, στη βόρεια Κίνα, και τραυμάτισε άλλους 12. Ο 28χρονος αυτός άνδρας είπε ότι το έκανε για να εκδικηθεί διότι ο ίδιος είχε πέσει θύμα παρενόχλησης όταν ήταν μαθητής στο ίδιο σχολείο.





