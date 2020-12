Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ

Σύμφωνα με τη μητροπολιτική αστυνομία η έκρηξη οφείλεται σε ύποπτο παρκαρισμένο όχημα

Η αστυνομία στην αμερικανική πόλη Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί, επιβεβαίωσε μία έκρηξη στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για την έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αστυνομία και Πυροσβεστική έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, αρκετά κτήρια υπέστησαν ζημιές, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευαν φωτογραφίες που δείχνουν μαύρο καπνό στην περιοχή.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj