Brexit: Σε εμπορική συμφωνία κατέληξαν ΕΕ και Μεγάλη Βρετανία

Η λογική επικράτησε και έτσι Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία κατέληξαν στην πολυπόθητη εμπορική συμφωνία, η οποία φέρνει πιο κοντά ένα Brexit που θα καθορίζεται από συγκεκριμένους όρους σε φλέγοντα ζητήματα.

Ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε πως οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit.

Υστερα από πολυδαίδαλες διαβουλεύσεις, αδιέξοδα και ατέλειωτες διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Βρετανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται πως: "Ό,τι υποσχεθήκαμε στους πολίτες κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος του 2016 και στις εκλογές του 2019 επετεύχθη με αυτή τη συμφωνία. Πήραμε πίσω τον έλεγχο των οικονομικών μας, των συνόρων μας, των νόμων, του εμπορίου και των αλιευτικών μας δικαιωμάτων".

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύθηκε στο σεβασμό των κανόνων της κοινής αγοράς για να έχει πρόσβαση σε αυτή, περιλαμβανομένων ισχυρών κανόνων για ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και μια συμφωνία για προβλεψιμότητα στο πεδίο της αλιείας. Επιπλέον η συμφωνία περιφρουρείται από ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης με κίνητρα για την τήρησή του από την πλευρά του ΗΒ. Η Συμφωνία προβλέπει εμπόριο με μηδενικούς δασμούς και ποσοστώσεις, αλλά και αναλυτικούς κανόνες στενής συνεργασίας σε ένα ευρύ θεματολόγιο.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της βρετανικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες οι δύο πλευρές "κατέληξαν σε συμφωνία. η οποία επιτρέπει την έναρξη μιας νέας σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ".

"Αυτό που πάντα θέλαμε - μια ακμάζουσα εμπορική και οικονομική σχέση μεταξύ ενός κυρίαρχου Ηνωμένου Βασιλείου και των Ευρωπαίων εταίρων και φίλων μας", δήλωσε εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης.

"Για τον βρετανικό λαό η συμφωνία επιτυγχάνει τους στόχους του δημοψηφίσματος του 2016 και των εκλογών του 2019 και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Παρέχει συνέχεια τόσο στις βρετανικές όσο και στις οικονομίες της ΕΕ, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Καναλιού της Μάγχης να συνεχίσουν μια βαθιά και στενή εμπορική σχέση, σεβόμενοι πλήρως την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και την κανονιστική αυτονομία της ΕΕ", συμπλήρωσε.

"Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα", τόνισε ο Πρόεδρος.

"Αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν τ πράσινο φως τους", σημείωσε.

Η οριστική συμφωνία για την αγορά και την τελωνειακή ένωση έρχεται μία εβδομάδα πριν την καταληκτική συμφωνία για το Brexit και μια μέρα πριν τα Χριστούγεννα βγαίνει… λευκός καπνός σε ένα δίχως προηγούμενο θρίλερ.

Brexit: Ο Μπόρις Τζόνσον πανηγυρίζει για τη συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες τη «νίκη» που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο Twitter, με τη λεζάντα «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

Λίγα λεπτά νωρίτερα Λονδίνο και Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, μετά από δύσκολες, πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Η υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, με ανάρτησή της στο Twitter. "Θα έχουμε μια ισχυρή εμπορική σχέση με την ΕΕ και θα εμβαθύνουμε τις συναλλαγές με τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο χάρη στην ανεξάρτητη εμπορική πολιτική μας", ανέφερε.

