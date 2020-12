Ο Mohamed Barakat «συνέτριψε το κρανίο» της μικρής χτυπώντας το κεφάλι της στον τοίχο. Ισχυρίστηκε μάλιστα στο δικαστήριο πως όλα ήταν ατύχημα, ένα μοιραίο ατύχημα που συνέβη σε μια επιληπτική του κρίση.



Το ίδιο ισχυρίστηκε μάλιστα και η 23χρονη σύζυγός του, Madina, η οποία άλλαξε την κατάθεσή της για να τον υποστηρίξει.



Το δικαστήριο δεν πίστεψε ωστόσο την εκδοχή τους και καταδίκασε τον πιλότο σε κάθειρξη 20 ετών για τη δολοφονία της κόρης του.



Ο δικαστής του Καζακστάν δεν δέχτηκε τη δικαιολογία του λονδρέζου πιλότου. Ούτε και τις κραυγές της συζύγου του περί της αθωότητάς του. Η οποία είχε καταθέσει αρχικά πως εκείνος σκότωσε το παιδί, προσφάτως όμως άλλαξε την κατάθεσή της.



Ο Barakat, που εργάζεται σε θυγατρική της Hong Kong Airlines, θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή του Καζακστάν.



Η ενοχή του ήρθε από τις καταθέσεις μιας καμαριέρας, η οποία άκουσε τα χτυπήματα στον τοίχο, «μετά τα οποία το κλάμα του μωρού σταμάτησε», σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης.



Η Madina είχε φύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, γιατί την είχε χτυπήσει ο άντρας της. Το κλειστό κύκλωμα του ξενοδοχείου InterContinental Hotel τη δείχνει να κρατά το μωρό της στο λόμπι το πρωινό της 24ης Οκτωβρίου 2019.



Δέκα άνθρωποι που ήταν εκεί είπαν στο δικαστήριο πως φώναζε ότι ο άντρας της είχε σκοτώσει τη μικρή. Το μωρό ήταν «ακίνητο» και «μπλε», σύμφωνα με τις καταθέσεις τους.



Η Madina λιποθύμησε αρκετές φορές στο λόμπι. «Σκότωσε το παιδί μου, τη χτύπησε», μονολογούσε, όσο οι γιατροί που κλήθηκαν επιβεβαίωναν πως το μωρό ήταν νεκρό.

