Νεκρός Ρώσος επιστήμονας που εργαζόταν για εμβόλιο του κορονοϊού. Πτώση από τον 14ο όροφο

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός κορυφαίου Ρώσου επιστήμονα που εργαζόταν πάνω σε ένα εμβόλιο για την Covid-19. Οι συνθήκες θανάτου του στην Αγία Πετρούπολη προκαλούν πολλά ερωτηματικά.



Ο βιολόγος Αλεξάντερ «Σάσα» Καγκάνσκι, 45 ετών, που είναι περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του στη μάχη κατά του καρκίνου, έπεσε από παράθυρο στον 14 όροφο με τα εσώρουχά του. Στο σώμα του είχε και ένα τραύμα από μαχαίρι, όπως μεταδίδει η Moskovsky Komsomolets και αναμεταδίδει η Daily Mail.



Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση που αντιμετωπίζουν ως πιθανή ανθρωποκτονία. Ένας 45χρονος κρατείται για την υπόθεση.



Ο Dr Καγκάνσκι, επίκουρος καθηγητής στο Βλαδιβοστόκ, εργαζόταν στο Εδιμβούργο για 13 χρόνια τουλάχιστον μέχρι το 2017.



Όπως αναφέρει το ρωσικό μέσω ενημέρωσης, ο καθηγητής που «ανέπτυσσε ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού», πέθανε «υπό παράξενες συνθήκες».



Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές αναφορικά με το εμβόλιο πάνω στο οποίο εργαζόταν, αναφέρει η Daily Mail.



Είχε πάει στην Αγία Πετρούπολη για να επισκεφτεί τους τάφους των συγγενών του και είχε πάει να δει έναν παλιό συμμαθητή του. Η αστυνομία πιστεύει ότι πριν από την πτώση στο κενό προηγήθηκε μια «συμπλοκή».

