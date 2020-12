Κορονοϊός: Η Ουχάν είναι πλέον καθαρή - Η ζωή έναν χρόνο μετά

Σχεδόν ένα χρόνος πέρασε από την ανακοίνωση-βόμβα των αρχών της κινεζικής πόλης Ουχάν ότι εντοπίστηκαν τα πρώτα παγκοσμίως κρούσματα της νόσου COVID-19 σε μία από τις υπαίθριες αγορές της.

Την ώρα που οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη στροβιλίζονται στη δίνη του νέου κύματος της πανδημίας, η ζωή στην Ουχάν έχει επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στους κανονικούς της ρυθμούς.

Από τον νέο κορωνοϊό έχουν μολυνθεί ως τώρα πάνω από 67 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ενώ έχουν πεθάνει από επιπλοκές της νόσου σχεδόν 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σε λίγες ημέρες από σήμερα, στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, ξεκίνησε επισήμως ο εφιάλτης της νόσου Covid-19.

Oι κινεζικές αρχές ειδοποίησαν αρχικά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 κρούσματα μιας «ιογενούς πνευμονίας» στην Ουχάν και την επόμενη μέρα έβαλαν λουκέτο αφού ανακάλυψαν ότι κάποιοι από τους ασθενείς ήταν έμποροι ή εργάζονταν εκεί.

Η πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων -σχεδόν όσο η Ελλάδα- βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας.

Οι αξιωματούχοι έλαβαν αυστηρά μέτρα επιβάλλοντας άμεσα ένα σκληρό lockdown 76 ημερών, τοποθετώντας κίτρινα προστατευτικά οδοφράγματα σε μήκος χιλιομέτρων στους ερημωμένους δρόμους της πόλης προκειμένου να κρατήσουν τον κόσμο στα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις κλειστές. Τα μέτρα, όπως φάινεται, απέδωσαν.

Σήμερα, η Ουχάν έχει ανοίξει το εμπόριο και οι εικόνες με τους γεμάτους κίνηση εμπορικούς δρόμους, το μποτιλιάρισμα και τα ασφυκτικά γεμάτα εστιατόρια κάνουν το γύρο του κόσμου.

«Πραγματικά μου έλειψαν αυτές οι χαρούμενες στιγμές, όπως το να βγαίνω έξω για ψώνια και για φαγητό με φίλους», υποστηρίζει η 27χρονη Χου Χανγκ, ενώ βρισκόταν σε αγορά της Ουχάν που πουλούσε, μεταξύ άλλων, πουλόβερ με χριστουγεννιάτικα σχέδια.

Την ίδια ώρα, πλανόδιοι πωλούν λουλούδια και μπαλόνια, χορευτές και κλόουν δίνουν τις δικές τους παραστάσεις ενώ μουσική ακούγεται από τα καταστήματα.

Η οικονομική ανάκαμψη της πόλης έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με άλλες μεγάλες οικονομίες καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η «μερική» επιτυχία της Κίνας να θέσει τον ιό υπό έλεγχο έχει αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Έχουν περάσει πλέον επτά μήνες αφότου η Κίνα ανακοίνωση την άρση του lockdown.

Την ώρα που κάθε εκδήλωση διασκέδασης και ψυχαγωγίας έχει «παγώσει» στον υπόλοιπο κόσμο, η Ουχάν σφύζει από ζωή...

Από την πλευρά τους, επιχειρηματίες της εστίασης στην κινέζικη πόλη επισημαίνουν ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος έως ότου η οικονομία ανακάμψει από την επέλαση του νέου κορωνοϊού.

Με βάση πάντα τα επίσημα στοιχεία της Κίνας, η πανδημίας έχει περιοριστεί δραματικά, κατόπιν των αυστηρών μέτρων, των μαζικών τεστ στον πληθυσμό και του πολύμηνου lockdown.

Μάλιστα τα λιγοστά κρούσματα που καταγράφονται κάποιες ημέρες δεν ξεπερνούν ούτε τα 10 και από αυτά τα περισσότερα είναι «εισαγόμενα», δηλαδή ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

night life in Wuhan, China has been back for months and they didn't need a vaccine



no locally transmitted cases of COVID-19 since May pic.twitter.com/CiGXXrDqmT