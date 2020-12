Έκκληση ΠΟΥ: Μείνετε σπίτι τα Χριστούγεννα, δεν αξίζει το ρίσκο

Έκκληση προς τους Ευρωπαίους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών απηύθυνε σήμερα ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα του ΠΟΥ, Δρ. Hans Kluge.

Ο επικεφαλής επισήμανε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η οικονομική ανασφάλεια που έχει επιφέρει η πανδημία, θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών, κάνοντας λόγω για μια «αυξανόμενη κρίση ψυχικής υγείας στην Ευρώπη».

«Μέσα στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί να κάνουμε κι άλλες θυσίες, για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε ένα τρίτο κύμα κορονοϊού», δήλωσε ο Hans Kluge.

«Δεν αξίζει το ρίσκο να κολλήσετε κορονοϊό εσείς, ή οι αγαπημένοι σας. Ελπίζω, πως όταν θα θυμόμαστε αυτές τις δύσκολες μέρες, θα αισθανόμαστε περήφανοι για το πνεύμα του ανθρωπισμού που επιδεικνύουμε, προσπαθώντας να προστατεύσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες», πρόσθεσε ο Kluge.

Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk.



Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support https://t.co/TWotZ5Mdzp