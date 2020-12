Η Ρωσία αποκλείστηκε από Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς και Μουντιάλ

Μετά από το σκάνδαλο ντόπινγκ που είχε ξεσπάσει τα περασμένα χρόνια, η αθλητική δικαιοσύνη αποφάσισε να αποκλείσει την Ρωσία από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις σε όλα τα αθήματα για τα 2 επόμενα χρόνια!

Συγκεκριμένα, η Ρωσία δεν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το ερχόμενο καλοκαίρι, ούτε και στο Μουντιάλ του 2022!

Η Ρωσία δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στις μεγάλες διοργανώσεις, ωστόσο μπορεί να κατέβει στα προκριματικά των διοργανώσεων! Για παράδειγμα, η Ρωσία θα μπορέσει να αγωνιστεί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά όχι στην τελική φάση!

Για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή των Ρώσων αθλητών και αθλητριών θα γίνει υπό το καθεστώς Neutral (ανεξάρτητων αθλητών), όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του στίβου και της Worl Athletics.

Για το ποδόσφαιρο πάντως υπάρχει η πιθανότητα να γίνει η ανατροπή και η FIFA να της επιτρέψει να αγωνιστεί.

