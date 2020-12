Βίντεο - σοκ: Αποφύγετε τα εμβόλια mRNA, λέει ο Ρ.Κέννεντυ

Σε παρέμβαση για τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA προχώρησε ο Robert F. Kennedy, Jr γιός του δολοφονημένου Robert F. Kennedy πρώην υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ανιψιός του επίσης δολοφονημένου πρώην προέδρου John F. Kennedy. Ο Robert F. Kennedy απεύθυνε μήνυμα προς την παγκόσμια κοινότητα κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα εμβόλια mRNA λέγοντας το εξής απλό: «Αποφύγετε τους εμβολιασμούς πάση θυσία και με κάθε κόστος»..



Τι αναφέρει αναλυτικά:



«Θα ήθελα να απευθύνω ένα επείγον μήνυμα αναφορικά με ερωτήσεις γύρω από το εμβόλιο του COVID-1



Για πρώτη φορά στην ιστορία των εμβολιασμών η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιείται παρεμβαίνει ευθέως στο γενετικό υλικό του δέκτη-ασθενή και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει γενετική τροποποίηση κάτι που έχει ήδη απαγορευθεί διεθνώς και θεωρείται εγκληματικό. Η επέμβαση αυτή μπορεί να συγκριθεί με τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, μια πρακτική η οποία είναι επίσης αμφιλεγόμενη.



Αν και τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί αναλώνονται στο μειώνουν την σημασία του προβλήματος και ακόμη πιο ανόητα μιλούν απλά για ένα νέο εμβόλιο προκειμένου να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αυτό το εμβόλιο είναι προβληματικό σε ότι αφορά των υγεία των ληπτών, αλλά και την ηθική υπόσταση της υπόθεσης.



Επίσης όμως είναι προβληματικό ως προς την γενετική ζημιά, η οποία σε αντίθεση με τη ζημιά που προκαλούν άλλα εμβόλια, αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη και ανεπανόρθωτη.



Αγαπητοί υποψήφιοι λήπτες θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά την λήψη του εμβολίου δεν θα είστε πλέον σε θέση να διαχειριστείτε τα συμπτώματα του εμβολίου με ένα αποτελεσματικό τρόπο.



Θα πρέπει να ζήσετε με τις επιπτώσεις καθώς δε θα είστε σε θέση να απομακρύνετε τις τοξίνες από τον οργανισμό σας. Η ζημιά θα είναι μη-αναστρέψιμη, όπως συμβαίνει σε κάθε άτομο το οποίο πάσχει από μια μόνιμη γενετική ανωμαλία π.χ. το σύνδρομο Down, η κυστική ίνωση, τα σύνδρομα Rett, , Turner ή Klinefelter. Αυτό γιατί η ανωμαλία θα είναι μόνιμη.



Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα, ότι εάν εμφανιστεί ένα σύμπτωμα μετά το εμβόλιο, ούτε εγώ ούτε κανείς γιατρός δεν μπορεί να σας βοηθήσει, με την έννοια ότι κάθε ζημιά που εμφανιστεί στον οργανισμό σας θα είναι γενετικά μη αναστρέψιμη.



Κατά τη γνώμη μου αυτά τα εμβόλια νέας τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και σε αυτή την κλίμακα. Ο Δρ. Wolfgang Wodarg πεπειραμένος πνευμονολόγος έχει πει: Αυτό το εμβόλιο το οποίο εμφανίζεται ως πολλά υποσχόμενο, στην πραγματικότητα θα πρέπει να απαγορευτεί για την πλειονότητα των ανθρώπων καθώς εμπεριέχει γενετική μηχανική.



Θέλετε επομένως να γίνεται ένα γενετικά μεταλλαγμένο ζόμπι ή ένα ‘ζωντανό’ ρομπότ; Είναι επιλογή σας. Εγώ προσωπικά δεν το θέλω».



Ανησυχία προκαλεί επίσης η προειδοποίηση της βρετανικής κυβέρνησης ότι «Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να λαμβάνουν το εμβόλιο της Pfizer και οι γυναίκες γενικά θα πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες έως τουλάχιστον δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό», σύμφωνα όσα έγραψε και η εφημερίδα The Independent, βάσει τις επίσημης ανακοίνωσης του εμβολίου.



.pronews.

Urgent message from Robert F. Kennedy, Jr.: Avoid the Corona vaccine at all costs https://t.co/zSseN0WJB4 via @Strange Sounds @LinZbeee @hughnemets @oasiscm @dcrow_baby @DeanBal44162765