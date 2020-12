Μυστήριο με ναυάγιο πλοίου των ναζί: Τι περιέχουν τα σεντούκια που βρέθηκαν στον βυθό;

Σύμφωνα με μια θεωρία, πήρε στα έγκατα της θάλασσας τους θησαυρούς του ρωσικού παλατιού

Περιέχουν τα σεντούκια που ανακαλύφθηκαν κοντά σε γερμανικό πλοίο του Β’ Παγκοσμίου τους θησαυρούς του Κεχριμπαρένιου Δωματίου;

Αυτό αναρωτιούνται όλοι από τη στιγμή της είδησης που ήρθε να ταράξει τα νερά. Οι πολωνοί δύτες αυτούς ακριβώς τους θησαυρούς που άρπαξαν οι Ναζί αναζητούν εδώ και καιρό και πιστεύουν πως είναι πιο κοντά από ποτέ.

Οι δύτες βρήκαν το ναυάγιο του καταδρομικού «Καρλσρούη» στα ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας τον Σεπτέμβριο, 75 χρόνια αφότου ναυάγησε στη Βαλτική. Παίρνοντας, σύμφωνα με μια θεωρία, στα έγκατα της θάλασσας τους θησαυρούς του ρωσικού παλατιού.

Η έρευνα με τα σόναρ αποκάλυψε κάποια σεντούκια γύρω από το πολεμικό πλοίο, καθώς και άλλα αντικείμενα από το εσωτερικό του καραβιού.

Το «Καρλσρούη» θεωρείται ότι μετέφερε τους θησαυρούς του Κεχριμπαρένιου Δωματίου, το οποίο είχε φτιαχτεί για τον τσάρο Πέτρο Α’ κατά τον 18ο αιώνα. Το θρυλικό δωμάτιο του Ανακτόρου της Αικατερίνης είχαν λεηλατήσει οι Ναζί το 1941, αρπάζοντας ό,τι χρυσό, ασημένιο και πολύτιμο περιείχε.

Η ομάδα λέει πως ένα από τα σεντούκια «φέρει μια ειδική σφραγίδα και μας δίνει την ελπίδα ότι το περιεχόμενό του θα είναι αντικείμενα αξίας, μπορεί και πίνακες».

Ήταν το 1941 όταν οι Ναζί φόρτωσαν τους θησαυρούς του παλατιού σε σεντούκια. Κανείς δεν τους ξανάδε από την πτώση του Γ’ Ράιχ το 1945. Ξέρουμε πάντως ότι οι 1.083 Γερμανοί έφυγαν άρον-άρον με το «Καρλσρούη» από τη Ρωσία, παίρνοντας μαζί τους 360 τόνους φορτίου.

Τον Απρίλιο του 1945, σοβιετικά μαχητικά το βύθισαν στη Βαλτική.

Divers discover cargo surrounding wreck of Nazi warship that may have been transporting looted treasure https://t.co/rOPTwFRYni