Ποιος είναι ο άντρας που θα εκτελεστεί την Παρασκευή στις ΗΠΑ

Επαγγελματίας οδηγός φορτηγού είναι ο άντρας από τη Λουιζιάνα που θα εκτελεστεί την Παρασκευή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε εκ νέου τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, κάτι που έχει να δει η Αμερική από το 2003.

Ο Alfred Bourgeois σκότωσε τη 2 ετών κόρη του μέσα στο φορτηγό του. Ήταν Ιούλιος του 2002 όταν την είχε πάρει μαζί του για μια παράδοση σε αεροπορική βάση του Τέξας που θα συνέβαινε το μοιραίο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πατέρας εξοργίστηκε με τη μικρή, γιατί το παιδί έπαιζε με το γιογιό μέσα στο φορτηγό. Της χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι στο παρμπρίζ και το ταμπλό.

Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έζησε για λίγο με μηχανική υποστήριξη, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα.

Ο Bourgeois είναι θανατοποινίτης από το 2004. Στο δικαστήριο αποδείχτηκε επίσης πως κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του. Η οποία ήταν μόλις 2 χρονών όταν τη σκότωσε.

Θα εκτελεστεί με φονική ένεση στις Ομοσπονδιακές Φυλακές της Ιντιάνα. Η εκτέλεσή του είναι μάλιστα η δεύτερη που έχει προγραμματίσει η απερχόμενη κυβέρνηση κατά τις προσεχείς ημέρες.

Ο άλλος θανατοποινίτης είναι ο Brandon Bernard, ο οποίος απήγαγε και σκότωσε το 1999 δυο παιδιά από κατασκήνωση του Τέξας.

Τρεις ακόμα εκτελέσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν πριν την αλλαγή σκυτάλης στον Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου...

