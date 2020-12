Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας βάζει τα κλάματα on air - Το εμβόλιο φέρνει ξανά ελπίδα

Η διάθεση του εμβολίου κατά της COVID-19 στη Βρετανία θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η επιδημία της COVID-19 στη χώρα, αλλά είναι μακρά η διαδικασία έως ότου ηττηθεί τελείως ο νέος κορωνοϊός, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με αφορμή την έναρξη σήμερα των εμβολιασμών κατά της νόσου αυτής στη χώρα του και συνέστησε προσοχήΣταδιακά θα υπάρξει τεράστια, τεράστια διαφορά. Όμως τονίζω σταδιακά, καθώς δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί. Δεν έχουμε νικήσει ακόμη αυτόν τον ιό», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είναι απίστευτο που έχουμε το εμβόλιο, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να χαλαρώσουμε τις προσπάθειες, έσπευσε να προσθέσει.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια τεράστια πρόοδο στον αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά του νέου κορωνοιύ», σημείωσε.

«Ωστόσο ο μαζικός εμβολιασμός θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και κάλεσε τους πολίτες της χώρας του να συνεχίσουν να τηρούν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στη Βρετανία.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ φάνηκε να δακρύζει σήμερα την ώρα που μιλούσε σε απευθείας μετάδοση από τηλεοπτικό δίκτυο για την ελπίδα που φέρνει η διάθεση του εμβολίου κατά της COVID-19 στη Βρετανία μετά την συμφορά και τη θλίψη που προκάλεσε η πανδημία.

Ο Πιρς Μόργκαν του ITV ρώτησε τον Χάνκοκ αν συγκινήθηκε και αυτός έκλεισε τα μάτια, έσκυψε το κεφάλι και σκούπισε την άκρη του ματιού του.

«Ήταν μια τόσο σκληρή χρονιά για τόσο πολύ κόσμο», είπε.

Matt Hancock pretending to cry based on diagrams he saw in a book pic.twitter.com/XUMHQjeMHr