Αμερικανίδα νοσοκόμα για το Εμβόλιο Pfizer: Ο εμβολιασμός μπορεί να έχει παρενέργειες αλλά θα το ξανάκανα

Την τραυματική της εμπειρία αφηγείται μία Αμερικανίδα νοσοκόμα που συμμετείχε στις δοκιμές της τρίτης φάσης του εμβολίου των Pfizer και Biontech.



Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Daily Mail», η Κρίστεν Τσόι εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό -40,5- και πίστεψε ότι είχε μολυνθεί από τη νόσο Covid-19.



Για την ίδια, οι γιατροί θα πρέπει να προειδοποιούν τους πολίτες για τυχόν παρενέργειες του εμβολίου σαν και αυτές όπου, όπως λέει, βίωσε και η ίδια



Όπως εξηγεί η Κρίστεν, επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Νοσηλευτικής στο UCLA, συμμετείχε στη δοκιμή του εμβολίου κατά του κορονοϊού της Pfizer τον Αύγουστο.



Μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, εμφάνισε αρκετές παρενέργειες, όπως πόνο στο χέρι όπου έκανε το εμβόλιο, κεφαλαλγία, ναυτία και πυρετό 40,5.



Τα συμπτώματά της εξαφανίστηκαν μέσα σε 24 ώρες, αλλά η ίδια ανησυχούσε ότι είχε προσβληθεί από τη νόσο COVID-19.



Η Αμερικανίδα νοσοκόμα εξηγεί ότι οι παρενέργειες είναι μια φυσική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά ανησυχεί ότι θα αποτρέψει πολλούς ανθρώπους από τη λήψη του εμβολίου.



Η Κρίστεν δήλωσε ότι δεν είχε ξανακάνει ποτέ τόσο υψηλό πυρετό στη ζωή τους κι ότι ανησυχεί ότι μπορεί να έχει προσβληθεί από το COVID-19 -κάτι που το μοιράστηκε με τους φίλους του κατά την επικοινωνία τους στα social media.



Σε μια δημοσίευση στην ιατρική επιθεώρηση «JAMA Internal Medicine», η Τσόι δήλωσε ότι συμμετείχε στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών του εμβολίου των Pfizer και BionTech αφού είδε μια διαφήμιση στο Instagram στις αρχές Αυγούστου του 2020.



Για την νοσοκόμα, ο εθελοντισμός είναι ένα «τιμητικό πράγμα».



Μέσα σε λίγες ημέρες από την εισαγωγή των στοιχείων επικοινωνίας της, έλαβε μια κλήση από τον συντονιστή της μελέτης, ζητώντας της να συμμετάσχει στη δοκιμή.



Η Τσόι δεν ήξερε αν θα λάμβανε το εμβόλιο ή το εικονικό φάρμακο.



Σκέφτηκα πως για μένα ως εργαζόμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είχε σημασία να μην λάβω το εικονικό φάρμακο.





'A Nursing Researcher’s Experience in a COVID-19 Vaccine Trial' published in @JAMAInternalMed is a short story of my experience in a #Covid19 vaccine study this summer. https://t.co/rLqTHb5rNO