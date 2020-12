Τουρκία: Παίζει με NAVTEX νοτίως της Κρήτης – Επιμένει για άνευ όρων διαπραγματεύσεις!

Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει λόγο για άνευ όρων διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυξάνει συνεχώς και μονομερώς τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο είτε με τις δραστηριότητες του Oruc Reis, για το οποίο περηφανεύεται είτε με την εμπλοκή της στο Κυπριακό και στα Κατεχόμενα.

Η διακλαδική πολυεθνική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 10» φαίνεται να ενόχλησε την Τουρκία, η οποία χθες εξέδωσε NAVTEX για ασκήσεις σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νοτίως της Κρήτης, με την ελληνική πλευρά να απαντά με «αντι-NAVTEX», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να εξοργίσει την Άγκυρα ακόμα περισσότερο.

Στην καθιερωμένη ανακοίνωση Τύπου προχώρησε σήμερα η εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, όπου αναφέρθηκε στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και όπως ήταν φυσικό αναφέρθηκε στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο για ακόμα μια φορά.

Συγκεκριμένα είπε χαρακτηριστικά πως το «Oruc Reis επέστρεψε στην Αττάλεια στο πλαίσιο των σεισμικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί στην τουρκική υφαλοκρηπίδα από νόμιμα δικαιώματά που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο«.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «κόντρα» που προκλήθηκε το τελευταίο 24ωρο με τις ελληνοτουρκικές NAVTEX. Χθες ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις εντός 20 ναυτικών μιλίων σε περιοχή νοτίως της Κρήτης, κάτι που προκάλεσε την ελληνική «απάντηση» με δικιά της NAVTEX στην ίδια περιοχή για το ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 08:30 π.μ της Δευτέρας, κάτι που ενόχλησε ιδιαίτερα την Τουρκία.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA56

041400 UTC DEC 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 750/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

KARPATHIO SEA

AERONAUTICAL EXERCISES

ON 070730 UTC TO 070830 UTC DEC 20

IN AREA CENTERED ON:

34-25.00N 026-50.00E

WITHIN RADIUS 20NM

AND FROM 071400 UTC TO 071500 UTC DEC 20

IN AREA CENTERED ON:

35-35.00N 026-22.00E

WITHIN RADIUS 20NM

CAUTION ADVICED

CANCEL THIS MSG 071600 UTC DEC 20

NNNN

H τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1516/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 06-12-2020 11:29)TURNHOS N/W : 1516/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVTEX MESSAGE NUMBERED WITH HA56-750/20 REGARDING AN AREA IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY THE AUTHORIZED ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS SAFETY WITH NAVTEX MESSAGES 1509/20 AND 1516/20.

2.MILITARY EXERCISES, ON 07 DEC 20 FROM 0730Z TO 0830Z WITHIN 20 NM OF 34 25.00 N, 26 50.00 E.

COUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 071600Z DEC 20.

Έτσι η Άγκυρα σήμερα εξέδωσε νέα NAVTEX σε μια προσπάθεια να ακυρώσει την αντίστοιχη ελληνική, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καμία δραστηριότητα στην περιοχή.

Τέλος, η εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έριξε το «μπαλάκι των ευθυνών» στην ελληνική πλευρά, όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας για ακόμα μια φορά την τουρκική θέση περί άνευ όρων διαπραγματεύσεων.

https://www.newsit.gr