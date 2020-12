Έφυγαν από το Βέλγιο τα πρώτα φορτηγά με το εμβόλιο της Pfizer για τη Βρετανία

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού των εταιρειών Pfizer και BioNTech έλαβε έγκριση από τη Βρετανία και ήδη ξεκίνησαν από το Βέλγιο τα πρώτα φορτηγά για να το μεταφέρουν στο Λονδίνο.

Η κυβέρνηση δέχθηκε τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech για χρήση», επισήμανε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Βρετανίας.

«Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βρετανία από την επόμενη εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Μπόρις Τζόνσον: Ίσως κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού μπροστά στις κάμερες

Αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα στη Μεγάλη Βρετανία ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ίσως να πεισθεί να κάνει το εμβόλιο κατά της Covid-19 μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, ώστε να δείξει ότι είναι ασφαλές, ωστόσο δεν θα εμβολιαστεί πριν από εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σύμφωνα με είπε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του.

Σε ερώτηση εάν ο πρωθυπουργός θα εμβολιαζόταν σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση, η Αλέγκρα Στράτον απάντησε ότι δεν τον έχει ρωτήσει άμεσα. «Δεν νομίζω ότι θα ήταν κάτι που θα απέκλειε», είπε σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Όμως, νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι δεν θα ήθελε να κάνει ένα εμβόλιο που θα έπρεπε να δοθεί σε κάποιον που είναι πολύ ευάλωτος, κλινικά ευάλωτος και που θα έπρεπε να το κάνει πριν από εκείνον», πρόσθεσε.

Lorries packed with thousands of doses of coronavirus vaccine have been seen leaving Pfizer's Belgian factory for the UK.



Follow the latest: https://t.co/5SuxGoQTxk pic.twitter.com/IvtFZUzvMJ