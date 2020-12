Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - 2 νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός στη Γερμανία. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Τρίερ στη δυτική Γερμανία.

Όπως μεταδίδεται αυτήν την ώρα, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πολίτες σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τον δήμαρχο της πόλης, υπάρχουν δυο νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες.

Ο οδηγός συνελήφθη. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ένα μη τυχαίο περιστατικό. Εκτός από τις πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και τα ασθενοφόρα που έχουν σπεύσει στο σημείο, έχουν επιστρατευτεί και ελικόπτερα.



Trier, Germany



Multiple injuries, some serious, now being reported after a vehicle rammed through pedestrians in #Trier #Germany. Updates to come!#BreakingNews #struck #attack pic.twitter.com/xZeVzgeIUv