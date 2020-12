Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - 2 νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός στη Γερμανία. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Τρίερ στη δυτική Γερμανία.

Όπως μεταδίδεται αυτήν την ώρα, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πολίτες σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τον δήμαρχο της πόλης, υπάρχουν δυο νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες.

Ο οδηγός συνελήφθη. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ένα μη τυχαίο περιστατικό. Εκτός από τις πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και τα ασθενοφόρα που έχουν σπεύσει στο σημείο, έχουν επιστρατευτεί και ελικόπτερα.

BREAKING: Car hits several people in pedestrian zone in Trier, Germany. Police asking people to avoid the area.#Trier #Germanyhttps://t.co/nOSAM9pyCc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020