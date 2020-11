Κουράστηκα να προσπαθώ να είμαι τέλειος για τη μητέρα μου. 14 ετών μαχαίρωσε τα ξαδέρφια του 7 και 13 ετών

Mario έχουν ονομάσει οι αρχές της Πόλης του Μεξικό τον 14χρονο που μαχαίρωσε θανάσιμα τα ξαδέρφια του και τραυμάτισε 2 ακόμα ανθρώπους σε αιματοβαμμένο πάρτι.



Και, σύμφωνα με τους αυτόπτες, φώναζε «κουράστηκα να προσπαθώ να είμαι τέλειος για τη μητέρα μου», όσο σκότωνε τα ξαδέρφια του σε σπίτι σε προάστιο της Πόλης του Μεξικό.



Ο Mario πήγε με την οικογένειά του σε πάρτι γενεθλίων το Σαββατόβραδο, όπου έσπειρε θάνατο και όλεθρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «El Universal», ο έφηβος εξοργίστηκε, έπιασε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στα ξαδέρφια του, τον 13χρονο Eduardo και τον 7χρονο Nicolás. Το δεύτερο παιδί δέχτηκε τουλάχιστον 10 μαχαιριές.



Ο Eduardo πέθανε επιτόπου, καθώς δέχτηκε χτύπημα στην τραχεία, ενώ ο Nicolás πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο από τα πολλαπλά τραύματα που έφερε στην κοιλιά.



Μετά τα ξαδέλφια, το παιδί στράφηκε στη 10χρονη ξαδέρφη του, Lía, όσο εκείνη φώναζε «βοήθεια». Τη μαχαίρωσε επίσης. Στο τέλος μαχαίρωσε και την 27χρονη θεία του, Osiris, όταν προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι.



Τον μικρό αφόπλισε τελικά ο θείος του, που κατάφερε να τον ηρεμήσει.



Σύμφωνα με την αστυνομία, η μητέρα παραμελούσε το παιδί. Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την υπόθεση, παρέχοντας βοήθεια στις οικογένειες...

