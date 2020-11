Λίγα 24ωρα μετά την ήττα του στις εκλογές ο Τραμπ καθαίρεσε τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..