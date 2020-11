Τραμπ: Μετά την ήττα στις εκλογές, έρχεται το διαζύγιο από τη Μελάνια;

Μετά την εκλογική ήττα, πληροφορίες φέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ να χάνει και τη σύζυγό του, καθώς πρώην βοηθός της απερχόμενης Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι είναι θέμα χρόνου η Μελάνια Τραμπ να ζητήσει διαζύγιο.

Το 2016 φέρεται η Μελάνια να ξέσπασε σε κλάματα όταν πληροφορήθηκε για τον εκλογικό θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. "Ποτέ δεν περίμενε ότι θα κέρδιζε" αποκάλυψε μία φίλη της. Η Μελάνια περίμενε πέντε μήνες προτού μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσινγκτον, με τη δικαιολογία ότι ο γιος τους Μπάρον έπρεπε να τελειώσει το σχολείο.

Η πρώην βοηθός της, Στέφανι Γουόλκοφ, υποστήριξε ότι η Μελάνια διαπραγματευόταν ένα μετα-γαμήλιο συμφωνητικό προκειμένου ο Μπάρον να πάρει ίσο μερίδιο από την περιουσία του Τραμπ. Η Γουόλκοφ υποστήριξε ότι το ζευγάρι είχε χωριστές κρεβατοκάμαρες στον Λευκό Οίκο και πως ήταν ένας γάμος "συναλλαγής".

Επίσης, η συνάδελφός της, πρώην βοηθός Ομαρόζα Μανιγκόλτ Νιούμαν, υποστήριξε ότι ο 15χρονος γάμος του ζεύγους έχει τελειώσει: "Η Μελάνια μετρά κάθε λεπτό μέχρι να χάσει το γραφείο ώστε να μπορεί να τον χωρίσει. "Αν η Μελάνια τολμούσε να τον ταπεινώσει και να τον εγκαταλείψει ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία, εκείνος θα έβρισκε έναν τρόπο να την τιμωρήσει" είπε η ίδια.. Παρά τις παγωμένες, δημόσιες στιγμές τους, η 50χρονη Μελάνια έχει υποστηρίξει ότι έχει τέλεια σχέση με τον 74χρονο σύζυγό της. Παράλληλα, επιμένει ότι ποτέ δεν διαφωνούν. Το προγαμιαίο συμφωνητικό που είχε υπογράψει ο Τραμπ με τη δεύτερη σύζυγό του Μάρλα Μαπλς της απαγορεύει να εκδώσει βιβλίο ή να δώσει πληροφορίες ή συνεντεύξεις κρίσιμες για εκείνον. Δικηγόρος είπε ότι πιθανόν και η Μελάνια να έχει υπογράψει παρόμοιο κώδικα σιωπής. Αρκετές φορές τους έχουμε δει, πάντως, σε επίσημες ή δημόσιες εμφανίσεις τους η Μελάνια να τον αποφεύγει και να σπρώχνει μακριά το χέρι του όταν εκείνος πάει να πιάσει το δικό της. Χαρακτηριστική είναι, ακόμη, η στιγμή από την ορκωμοσία του πριν από τέσσερα χρόνια όταν εκείνος δεν την κοιτούσε, που το πρόσωπό της πήρε έκφραση δυστυχισμένη κάνοντας μόδα το hashtag #freemelania.

Τα σενάρια ότι ο γάμος Ντόναλντ και Μελάνια πνέει τα λοίσθια το τελευταίο διάστημα είχαν πυροδοτηθεί απόφαση της απερχόμενης Πρώτης Κυρίας να μη μιλήσει καθόλου για την υποψηφιότητα του συζύγου της για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μελάνια - Τραμπ: Τα βίντεο με τις στιγμές αμηχανίας

Προς επιβεβαίωση του σεναρίου ότι Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια δεν τα πάνε καλά εδώ και πολύ καιρό έρχονται τα βίντεο που δείχνουν αμηχανία, ακόμα και αποστροφή ανάμεσά τους...

Η τελευταία φορά που έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο, ήταν στο ντιμπέιτ μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν, τον Οκτώβριο.

Στο τέλος του ντιμπέιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε από το χέρι τη σύζυγό του για να φύγουν από τη σκηνή, δείχνοντας πως είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν, με τη Μελάνια, όμως, να το τραβά επιδεικτικά.

Melania yanks her hand away from Trump.



(Spotted by @WalnutDust) pic.twitter.com/NHDzoYfSuT