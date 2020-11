Ο Τζο Μπάιντεν είναι o 46oς Πρόεδρος των ΗΠΑ. Kαι τώρα τι;

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει 273 εκλέκτορες και να επικρατήσει και στην πολιτεία της Πενσιλβάνια.

To CNN ανακήρυξε νικητή των αμερικανικών εκλογών, καθώς ο Ντόλαντ Τραμπ δεν εξασφάλισε περισσότερους από 213 εκλέκτορες.

Το Associated Press κάνει υπολογίζει πως ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 284 εκλέκτορες μαζί με εκείνους της Πενσιλβάνια 284. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως ξεπέρασε τους 270 που απαιτούνται για τη νίκη.

Νωρίτερα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών δήλωνε πως θα κερδίσει την προεδρία των ΗΠΑ καθώς το προβάδισμά του έναντι του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μεγαλώνει στις αμφίρροπες πολιτείες.

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/BfoQPZaeZK #CNNElection pic.twitter.com/0RzqbA2nBn