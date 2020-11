Τραμπ: Το λήγω, πάω Δικαστήριο. Ο Μπέρνι Σάντερς είχε προβλέψει την ατάκα από τον Οκτώβριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει αυτό που λίγο-πολύ περιμέναμε. Όπως και οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι εκλογές του 2016 είχαν δώσει ένα πρώτο δείγμα για τις πολλές διαφορετικές παραμέτρους που μπορούν να ορίσουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ η ιδιαίτερη περίπτωση του Ρεπουμπλικανού προέδρου έριχνε ακόμη περισσότερο την πλάστιγγα προς το σενάριο που τον ήθελε να καταφεύγει σε τερτίπια για να επεκτείνει την προεδρική του θητεία. Κάποιος άλλος, ωστόσο, το είχε προβλέψει και εξηγήσει με ακρίβεια.



Ο Μπέρνι Σάντερς, στα μέσα Οκτωβρίου ήταν καλεσμένος στο "Tonight Show" του Τζίμι Φάλον όπου, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να κάνει μία εκτίμηση για το πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ωστόσο, δεν στάθηκε στο "πότε", αλλά στο "πώς", εξηγώντας αυτό που βλέπουμε τώρα.



Ο Σάντερς, αφού θέλησε να επιστήσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων και τόνισε πως "κάθε ψήφος πρέπει να μετρά", έθεσε το ζήτημα που ζούμε σήμερα, "φωτογραφίζοντας" φυσικά τον Ντόναλντ Τραμπ:



"Υποψιάζομαι πως θα έχουμε μία κατάσταση στην Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και άλλες πολιτείες που θα έχουν λάβει πάρα πολλές επιστολικές ψήφους, την ώρα που η Φλόριντα ή το Βερμόντ δεν θα μπορούν να μετρήσουν τις επιστολικές ψήφους. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε πολιτείες που δεν θα μπορούν να μετρήσουν εκατομμύρια επιστολικές ψήφους. Οι Δημοκρατικοί είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν επιστολικές ψήφους, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί τις δια ζώσης", είπε αρχικά ο Σάντερς και συνέχισε:



"Είναι πιθανό οι πρώτες ψήφοι που θα καταμετρηθούν να είναι αυτών που πήγαν να ψηφίσουν κι εδώ είναι ο φόβος κι ελπίζω όλοι να το ακούσουν: Ενδέχεται ο Τραμπ να κερδίζει σε πολλές πολιτείες το βράδυ στο τέλος των εκλογών, να βγει στην τηλεόραση και να πει: "Σας ευχαριστώ που με εκλέξατε ξανά. Έληξε. Καλή σας μέρα". Και την άλλη μέρα να αρχίσουν όλες αυτές οι επιστολικές ψήφοι να καταμετρούνται και τελικά να αποδειχτεί πως ο Μπάιντεν ήταν ο νικητής. Εκεί θα βγει ο Τραμπ και θα πει "Είδατε; Σας το είπα ότι όλο αυτό είναι μία απατεωνιά. Σας το είπα ότι αυτές οι ψήφοι είναι μαγειρεμένες. Δεν εγκαταλείπω τον Λευκό Οίκο".



Δείτε και το σχετικό απόσπασμα:

