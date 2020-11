Εκλογές ΗΠΑ - Τραμπ: Μην με κάνετε να κλάψω

Την ευαίσθητη πλευρά του αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας την μαραθώνια προεκλογική του εκστρατεία στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, με το κοινό να τον αποθεώνει φωνάζοντας: Σε αγαπάμε

Η Ιβάνκα Τραμπ ήταν παρούσα στην τελευταία προεκλογική ομιλία του πατέρα τους, εξαίροντας τα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα στον Λευκό Οίκο. Εκτός από την αγαπημένη του κόρη, τον Τραμπ συνόδευαν τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την φίλη του Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Έρικ και η σύζυγός του Λάρα Τραμπ ,η Τίφανι Τραμπ και ο σύζυγος της Ιβάνκα και στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Νομίζω ότι θα κερδίσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος λέγοντας ότι είναι σίγουρος για την επιτυχία.

Στήθος με στήθος η μάχη στο Μίσιγκαν

Οι δημοσκοπήσεις, πάντως, δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν είναι το μεγάλο φαβορί σε εθνικό επίπεδο και στο Μίσιγκαν, θα δοθεί μάχη στήθος με στήθος.

«Μην με κάνετε να κλάψω, μην με κάνετε να κλάψω», δήλωσε ο Τραμπ φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο, με το σύνθημα: «Κάντε ξανά την Αμερική σπουδαία».

'Don’t make me cry', says Trump on US swing-state election barnstorm | AFP

«Αν άρχιζα να κλαίω, θα είχαν μία μεγάλη ιστορία να λένε. Θα έλεγαν ότι ο πρόεδρος λύγισε, και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για εμάς ... Θα μπορούσα να κερδίσω τέσσερις με πέντε μονάδες επάνω».

Μιλώντας για την ημέρα των εκλογών, ο Τραμπ είπε στους οπαδούς του: «Νομίζω ότι θα κερδίσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι μία μεγάλη νίκη για εμάς. Όχι μόνο μια νίκη. Μια μεγάλη νίκη ».

Παρά το προβάδισμα, ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Μπάιντεν

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων του ινστιτούτου «RealClearPolitics», ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται με 6,7 μονάδες έναντι του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Δεν πρόκειται να κερδίσει. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει », είπε ο Τραμπ για τον πολιτικό του αντίπαλό του.

Ο Τραμπ μιλούσε με βραχνή φωνή και φαινόταν αρκετά κουρασμένος ύστερα από δύο διαδοχικές ημέρες εκστρατείας, στις οποίες έκανε συνολικά 10 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε πολλές αμφίρροπες πολιτείες (swing states).

