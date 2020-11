Κινέζικο εμβόλιο για τον κορονοϊό έκανε ο σεΐχης του Ντουμπά

Εμβόλιο για τον κορωνοϊό έκανε ο σεΐχης του Ντουμπάι, Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ. Ο αντιπρόεδρος και πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εμβολιάστηκε σήμερα, με το σκεύασμα που έχει ήδη χορηγηθεί στον υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ και μία σειρά από αξιωματούχους της χώρας.

Πρόκειται για το εμβόλιο που ανέπτυξε η κινεζική εταιρεία Sinopharm Group και το οποίο δοκιμάζεται στο πλαίσιο της Φάσης 3 των σχετικών ερευνών από τον Ιούλιο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση έδωσε έκτακτη έγκριση για τη χρήση του στους εργαζόμενους του τομέα υγείας.

«Κάνοντας το εμβόλιο του Covid-19 σήμερα. Ευχόμαστε σε όλους ασφάλεια και καλή υγεία και είμαστε υπερήφανοι για τις ομάδες μας, που δούλεψαν ακατάπαυστα για να κάνουν το εμβόλιο διαθέσιμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», έγραψε ο σεΐχης στο Twitter.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg